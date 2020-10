SBK, 2020, Estoril: As Superbike no Estoril há 27 anos

Quando as Superbikes saírem para o primeiro treino no traçado do Estoril esta sexta-feira, fará quase ao dia 27 anos desde que o Campeonato visitou o Estoril pela última vez, a 17 Outubro 1993.

Foi uma corrida chuvosa, a que Carl Fogarty e Scott Russell chegaram em luta acesa pelo título de 1993, e que deixou Aaron Slight na pole.

A corrida, apoiada pela Mobil e disputada em condições molhadas foi transmitida pela SIC em direto e com comentários em estreia deste vosso criado…

Para melhorar a pista, que fora muito criticada por alguns pilotos, a organização dotou a curva da orelha de uma estranha chicane, desde então eliminada, a provocar muitas quedas, embora lentas.

As corridas, animadas por muitas quedas à chuva, acabaram por dar o veredito da primeira manga a Fabrízio Pirovano, (5 acima) com o pódio partilhado por Bontempi em segundo e Slight em terceiro, quando ambos os rivais ao título se eliminaram, Fogarty (7) com uma queda nos Esses e Russell a retirar-se por avaria quando a sua embraiagem começou a patinar.

Na segunda manga, Fogarty ganharia, mas seria Russell (11 abaixo)que acabaria por vencer o campeonato, o primeiro da Kawasaki, com 378,5 pontos conta 349,5 de Fogarty.

Nesse ano, numerosos pilotos portugueses entraram na grelha, com Telmo Pereira qualificado em 19º, e Alex Laranjeira em 22º nas Suzuki da Shell, Pedro Baptista em 23º na Yamaha da Pepsi,(idêntica à de Terry Rymer, qualificado na primeira fila, para depois ter dois resultados em 11º e 10º) Alex Vieira em 16º que viria a não acabar, Rui Carvalho em 25º, Eduardo Paula em 28º, Ramada em 30º e Fidalgo em 31º na grelha. O único a pontuar seria Telmo Pereira com o seu 15º na primeira manga…

Fotos todas Arquivo Paulo Araujo