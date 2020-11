SBK, 2020: Entrevista com Rea, Parte 3

Na parte final desta entrevista em três partes, Jonathan Rea fala de marcos, realizações e o ambiente dentro da garagem da KRT

“Não sou muito de estatísticas… mas 100 vitórias seria colossal”





Depois de garantir o seu sexto título de Campeão mundial de Superbike Motul na ronda de fim de temporada do Estoril, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) sentou-se para discutir os seus seis títulos mundiais, estando à beira de uma centena de vitórias em corrida, bem como discutindo a relação dentro da KRT após seis anos de sucesso sem precedentes.

O sucesso de Rea coloca-o num clube exclusivo com seis títulos e atualmente tem 99 vitórias no SBK em seu nome. Discutindo como se sente com estes marcos e conquistas, Rea disse:

“Estou a viver numa bolha neste momento e é super-agradável, não quero que rebente porque gosto de ser pai e marido em casa, mas igualmente, gosto da atmosfera quando venho trabalhar. É bonito, é glamoroso às vezes na televisão, mas é um trabalho duro.”

O seis vezes campeão conquistou o título todos os anos em que esteve com a Kawasaki e refletiu sobre a equipa com quem trabalhou durante seis anos, dizendo:

“Para mim, não se pode criar a estabilidade que tenho dentro da KRT artificialmente, porque é uma verdadeira equipa humana. O grupo de rapazes em roda do Pere Riba, o nosso chefe de mecânicos, se quiseres, até os nossos parceiros. Trabalhamos todos juntos. Pus a minha vida nas mãos deles a toda a hora e ia para a guerra por cada um deles. Tornaram-se amigos para toda a vida.”

O sucesso do título de Rea em 2020 significa que se junta a Valentino Rossi, Marc Márquez, Giacomo Agostini e Phil Read, os outros grandes com seis Campeonatos do Mundo em motociclismo, enquanto ele também está a apenas uma de distância de 100 vitórias, marca que falhou por pouco em 2020.

Discutindo isto, Rea disse:

“Os pilotos mencionados nessa lista são como estrelas! É difícil de comparar, é inacreditável. Não sou muito de estatísticas, mas uma que é enorme são 100 vitórias… que é algo em que pensei no início da temporada e na primeira vez que pensei em estatísticas.

Conseguir 100 vitórias nas SBK seria incrível…”