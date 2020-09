SBK, 2020, Catalunha: Rea reivindica mais uma pole

Todos os cinco fabricantes se qualificam nas duas linhas da frente para a ronda inaugural na Catalunha, enquanto Jonathan Rea conquistou mais uma pole.

O Campeonato do Mundo de Superbike está pela primeira vez no Circuito de Barcelona-Catalunha com Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) a conquistar a pole position na sessão da Superpole Tissot.

O norte-irlandês procura manter a liderança no topo do Campeonato durante o fim de semana, com 14 pilotos a qualificarem-se a um segundo do ritmo marcado por Rea.

Rea superou os tempos com um 1:41.619s, quando colocou o pneu de qualificação no final da sessão, uma vez que as condições da pista continuaram a melhorar após uma sessão matinal. O piloto turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) vai partir do segundo lugar; Razgatlioglu liderou mesmo a sessão até que Rea foi mais rápido por menos de um décimo.

A dupla será acompanhada na primeira linha por Álvaro Bautista (Team HRC) com o piloto espanhol, que tinha mostrado um ritmo forte durante todo o fim de semana, qualificado no terceiro lugar. Bautista garantiu o primeiro arranque da primeira fila da Honda desde Buriram em 2018 com Leon Camier.

Tom Sykes (BMW Motorrad) iniciará a Corrida 1 a partir do quarto lugar, depois de ter registado um tempo a cerca de duas décimas de distância do tempo de Rea. Michael van der Mark (Yamaha Pata) qualificou-se em quinto lugar; o holandês também mostrou ritmo durante todo o fim de semana em todas as condições. A estes vai juntar-se Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven).

Scott Redding (Ducati Aruba) vai começar na terceira linha no sétimo lugar; o piloto britânico tem muito trabalho a fazer na Corrida 1 para começar a lutar pela liderança do Campeonato. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) e Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) completam a terceira linha na oitava e nona posições, enquanto Leon Haslam (Team HRC) garantiu um lugar entre os dez primeiros, depois de ter sido o primeiro piloto a colocar-se no topo da qualificação.

A estrela de sexta-feira Garrett Gerloff (Yamaha SBK Junior Team) vai começar na 15ª posição após a sessão de Superpole. Lorenzo Zanetti (Motocorsa Racing) qualificou-se no 18º lugar, após apenas 20 minutos de tempo de pista, como substituto tardio do lesionado Leandro Mercado, enquanto o wildcard Jonas Folger (Bonovo Action by MGM) não fez um tempo.