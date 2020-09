SBK, 2020, Catalunha: Razgatlioglu coloca Yamaha à frente

Todos os cinco fabricantes mostram um forte ritmo no Circuito de Barcelona-Catalunha enquanto Razgatlioglu foi o mais rápido

O primeiro dia da ronda da Catalunha do Campeonato do Mundo de Superbike foi um dia em duas metades, uma vez que o tempo mais seco da manhã deu lugar a condições mistas à tarde, depois de um chuveiro encharcar a pista. Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) terminou o dia mais rápido depois de ter registado o melhor tempo de volta na sessão de Treinos Livres 1 a seco.

As classificações combinadas viram Razgatlioglu superar as tabelas de sexta-feira depois de uma onda de voltas rápidas no final mudar rapidamente a ordem. O piloto turco liderou um 1-2-3 Yamaha, com o companheiro de equipa Michael van der Mark e o norte-americano Garrett Gerloff (Yamaha GRT) a terminarem o dia nos lugares seguintes.

Os três pilotos continuavam a melhorar os seus tempos por volta à medida que a sessão chegava ao fim, com Gerloff a fazer uma impressionante volta para o terceiro lugar logo no final da sessão, permitindo-lhe terminar o dia a quase um segundo de distância do colega de equipa Federico Caricasulo (Yamaha GRT) em 14º lugar.

Álvaro Bautista (Team HRC) liderou a maior parte da sessão de treinos de abertura do dia, mas foi um dos poucos pilotos que não entraram na pista nos últimos minutos da sessão e terminou o dia no quarto lugar, à frente do atual campeão Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). O colega da equipa HRC de Bautista, Leon Haslam, terminou o dia no 18º lugar, mas andou à frente do campo nos Treinos Livres 2 molhados.

Rea parecia insatisfeito durante as primeiras etapas do TL 1, mas encontrou ritmo à medida que a sessão progredia e terminou o dia em quinto lugar, com Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) em oitavo lugar, Rea terminou o TL2 como o piloto mais rápido na sessão molhada.

Tom Sykes (BMW Motorrad) terminou o dia em oitavo lugar, a BMW, que foi forte num teste no circuito em julho, a continuar a mostrar bom ritmo no Circuito de Barcelona-Catalunha. O colega de equipa Eugene Laverty terminou o dia no 12º lugar, apenas duas décimas fora do top 10.

Scott Redding (Ducati Aruba) ficou classificado em 9º, a cerca de sete décimos do ritmo de Razgatlioglu, com Redding a tentar recuperar alguns dos 36 pontos de vantagem de Rea no Campeonato. O colega de equipa Chaz Davies estava no 11º lugar, mas com pouco a separar os dois pilotos da Ducati nas tabelas de tempos.

Loris Baz (Yamaha Ten Kate) estava dentro do top 10 após as duas sessões de treinos de sexta-feira, mas foi outro que mostrou um forte ritmo nas condições mistas durante a tarde, terminando em sexto na segunda sessão de treinos, embora o francês tenha caído nas últimas etapas da sessão na Curva 7.

Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing) terminou o dia no 13º lugar, depois de se ter aproximado do top 10, terminando a meio segundo de Baz em décimo.

Jonas Folger (Bonovo Action by MGM Racing) foi 15º após o seu primeiro dia de ação nas SBK, mostrando um ritmo promissor no início da sessão de abertura. Sylvain Barrier (Brixx Performance) foi 19º do dia com Samuele Cavalieri (Barni Racing Team) em 20º lugar na sua estreia em SBK.

Leandro Mercado (Motocorsa Racing) foi declarado inapto para o fim de semana na sequência de uma queda nos Treinos Livres 1 depois de ter caído da sua moto, com o argentino a ir para um hospital local onde lhe foi diagnosticada uma fratura no pulso direito (rádio e escafoide).

Takumi Takahashi (HONDA MIE Racing Team) caiu no molhado na Curva 4; terminando o dia no 17º lugar. Maximilian Scheib (Kawasaki VerdNatura) sofreu uma queda no molhada nos Treinos Livres 2 na Curva 4, fazendo com que a sessão fosse sinalizada vermelha; Scheib foi ao centro médico para um check-up após o acidente e mais tarde foi também declarado inapto com uma lesão articular no braço direito.