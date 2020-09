SBK, 2020, Barcelona: Yamaha e v d Mark vencem corrida Superpole

Michael vd Mark ganhou de forma decisiva a corrida Superpole , quando fugiu logo no arranque a Jon Rea, que escapou por pouco de uma queda entre Caricasulo e Haslam logo no início da corrida, deixando Loris Baz em terceiro.

Com Redding a vir de trás mas a ser suplantado por Lowes e Baz, Rea carregou para se aproximar de van der Mark toda a corrida, mas acabaria por ceder à forma superior do holandês, sendo apenas a segunda superpole que Rea não vence este ano…

V d Mark torna-se assim o sexto vencedor diferente em 2020, com Davies acabar em quarto após uma grande luta com Garrett Gerloff e Michael Rinaldi, que acabou em sexto à frente de Alex Lowes, Redding e Sykes, que apesar de arrancar da fila da frente fila da frente acabou em nono, com o recém-chegado Jonas Folger a completar o Top 10