SBK, 2020, Barcelona: Rea lidera TL3 húmido

O irlandês do Norte ficou à frente de todos, mas houve algumas surpresas na ordem atrás dele.

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 começou o segundo dia da ronda inaugural da Catalunha com o TL3. Em condições mistas após trovoadas na área circundante, uma linha seca começou a formar-se e não havia água parada no circuito, o que significa que os tempos por volta melhoraram constantemente no final da sessão.

Aproveitando ao máximo as condições, Jonathan Rea (Kawasaki Racing) alcançou o primeiro lugar antes da sessão Superpole Tissote ninguém o removeu da posição.

Jonathan Rea fez o seu habitual à sua moda metronómica, estabelecendo tempos por volta consistentes e conseguindo uma boa sensação nas condições complicadas. Michael van der Mark (Yamaha Pata) ficou bem no segundo lugar uma fração à frente de Loris Baz (Yamaha Ten Kate). Chaz Davies (Ducati Aruba) consolidou o quarto lugar e foi o melhor das Ducati, enquanto quem mais uma vez impressionou foi Garrett Gerloff (Yamaha GRT), e o norte-americano completou o top 5 depois de ter sido terceiro no primeiro dia.

O sexto lugar pertenceu a Scott Redding (Ducati Aruba), enquanto Alex Lowes (Kawasaki) foi sétimo.

Álvaro Bautista (Team HRC) foi oitavo e um lugar à frente do seu companheiro de equipa britânico Leon Haslam, embora Bautista tenha caído na sessão na Curva 4.

Tom Sykes (BMW Motorrad) completou o top 10 a bordo da BMW S1000 RR. Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) foi apenas 19º após liderar ontem.