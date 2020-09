SBK, 2020, Barcelona : Razgatlioglu fora após queda no Warm Up

Toprak Razgatlioglu, da Yamaha Pata, foi declarado inapto na sequência de uma violenta queda na rápida curva 13 no warm up desta manhã

Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) sofreu um enorme acidente ao ser cuspido por cima da sua R1 na Curva 13 na sessão de Warm Up da manhã no Circuito de Barcelona-Catalunhae foi declarado inapto para o resto do evento com uma lesão no peito.

A estrela turca foi transportada para o Hospital Geral da Catalunha para posterior avaliação do seu estado.

Razgatlioglu foi o piloto mais rápido na sexta-feira, antes de fazer a segunda primeira linha da sua carreira na sessão da Superpole Tissot, no sábado de manhã.

Antes da Superpole, estava empatado no terceiro lugar com Chaz Davies (Ducati), mas agora perdeu 2 lugares e está em 5º a 1 pontos d v d Mark.

Este último golpe às suas aspirações ao título deixa Razgatlioglu aberto ao ataque na classificação pela sensação independente Michael Ruben Rinaldi que ficou só a 13 pontos em 6º.