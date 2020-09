SBK, 2020, Barcelona: Davies vem de trás para vencer

Chas Davies veio detrás para vencer a segunda corrida das SBK, aproveitando um mau arranque de Rea para se impor aos ataques de v d Mark até ao final das 20 voltas, que deram ao Americano Gerloff o seu melhor resultado de sempre…

Com v d Mark a sair da pole, parecia que seria Baz a chegar à frente no arranque, mas o Francês acabou entalado, como Rea, que nas primeiras voltas ficou muito para trás enquanto vd Mark liderava, com a Ducati de Rinadli em segundo e Gerloff terceiro.

Da trás, veio Davies pressionar pela liderança, que conquistou à quarta volta, enquanto Redding rejeitava uma ultrapassagem inicial de Rea mas tinha de ceder a seguir para ir para 5º, e depois 4º quando também passou Rinaldi.

Gerloff atacava para segundo, mas vd Mark controlava e um bocadinho mais atrás do grupo da frente, as BMW rodavam em formação, Sykes em 7º e Laverty 8º, mas Lowes, que também arrancara detrás, vinha intrometer-se entre eles, enquanto à frente vd Mark tentava tirara a liderança a Davies a meio da corrida e falhava…

A Ducati de Rinaldi ainda avariou a 2 voltas do fim, facilitando o quarto lugar a Rea enquanto Gerloff se atrevia a ir para segundo mas cometia um erro, acabando mesmo em 3º, mesmo assim o seu melhor resultado em SBK, com a frustração de Redding ao ser passado por Sykes para 5º à última hora bem evidente!