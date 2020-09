SBK, 2020, Barcelona: BMW “um passo na direcção certa”

Ambos os pilotos BMW terminaram no top 10, com Tom Sykes em quinto e Eugene Laverty em sétimo

Depois de ter mostrado um forte ritmo nos dois dias de testes no Circuito de Barcelona-Catalunha, a Equipa da BMW Motorrad teria tido razões para otimismo rumo à Ronda da Catalunha para a primeira visita do Mundial de Superbike ao circuito, e assim foi, com os dois pilotos a terminarem dentro dos sete primeiros lugares da Corrida 2.

Apesar disso, o fim de semana não foi simples para a equipa da BMW, com Tom Sykes a retirar-se da Corrida 1 e a terminar em nono lugar na Superpole, depois de ter começado em terceiro e Eugene Laverty a terminar fora do top 10 na Corrida 1 e na Tissot Superpole. Ambos os pilotos conseguiram mostrar um forte ritmo na Corrida 2 para acabar os sete primeiros lugares, com Sykes em quinto e Laverty em sétimo.

Reagindo ao seu melhor resultado da temporada com o sétimo lugar, Laverty disse: “Comecei bem a subir do 12º lugar da grelha para chegar ao sétimo lugar, penso eu, no final da Volta 1. Isso tornou as coisas um pouco mais fáceis e eu agarrei-me lá. Foi uma corrida difícil, tive uma vibração estranha, toda a corrida vinda da frente e da retaguarda. O pneu escorregava e dificultava a travagem. Estou desapontado com isso porque senti que o potencial era muito maior.”

Sykes garantiu o seu melhor resultado da temporada, quando cruzou a linha de meta no quinto lugar e disse: “Foi uma mudança refrescante obter algumas voltas agradáveis e consistentes esta tarde. Para ser honesto, foi bom. Não tinha ritmo no início, não conseguia perceber o que os outros tinham. O que fomos capazes de fazer foi brincar um pouco com a nossa condução, jogar com as estratégias eletrónicas e tentar fazer uma corrida consistente e acho que foi isso que fizemos. Tem sido ótimo conseguir essa informação. Infelizmente, não conseguimos fazer uma grande corrida no sábado, mas obviamente aprendemos muito hoje, e acho que a quinta posição tendo em conta os nossos problemas este fim de semana é um passo na direção certa.”