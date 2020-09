SBK, 2020, Barcelona : 10 Factos antes de Domingo

Depois de Jonathan Rea ter conseguido a vitória em mais uma nova pista e termos tido o mais jovem vencedor de Supersport de sempre, há muito a esperar do segundo dia de corridas.

Com a chuva a causar estragos em todas as classes este fim de semana, foram alcançados novos recordes de pole, bem como uma vitória surpresa em SSP após uma corrida encurtada devido ao clima caótico, e grandes números parecem estar ao nosso alcance no domingo: