SBK, 2020, Barcelona: 10 factos antes da prova

Descubra 10 factos antes da ronda inaugural da Acerbis no Circuito de Barcelona-Catalunha

O Campeonato do Mundo de Superbike 2020 dirige-se, pela primeira vez, para o Circuito de Barcelona-Catalunha, em Espanha. A Ronda Acerbis Catalunya promete corridas emocionantes, uma vez que a luta pelo Campeonato ainda está em aberto. Prepare-se com dez estatísticas de destaque antes do início do fim de semana.

Se Michael Ruben Rinaldi vencer mais duas corridas, tornar-se-á o primeiro italiano a vencer mais de duas corridas numa temporada desde Marco Melandri em 2014, quando obteve seis vitórias. A última vez que um piloto italiano alcançou quatro pódios consecutivos nas SBK foi com Marco Melandri em 2017, com um terceiro lugar na Corrida 2 no Lausitzring, terceiro na Corrida 1 e 2 em Portimão e segundo na Corrida 1 em Magny-Cours. A última vez que houve cinco pódios para um italiano foi com Max Biaggi em 2012, da Corrida 2 em Donington Park à Corrida 1 no Miller Motorsports Park e corrida 1 em Aragón. A última vez que um piloto espanhol da Honda venceu nas SBK foi em 2008, com Carlos Checa em Miller Motorsports Park nas Corridas 1 e 2. Depois do pódio de Álvaro Bautista durante a Ronda de Aragón e com a sua recente forma no MotoGP na Catalunha, o piloto de Talavera espera atualizar essa estatística. A Ducati já iniciou 349 corridas desde a primeira linha: em Barcelona, podem tornar-se no primeiro fabricante a atingir o marco de 350. A última vez que tiveram um 1-2 na grelha de partida num circuito espanhol foi em 2007, em Valência, com Troy Bayliss na pole à frente de Ruben Xaus. No ranking de todos os tempos, a Kawasaki é o primeiro rival em 203. Tom Sykes conta 311 corridas. Com mais duas, igualará Noriyuki Haga no segundo lugar. O líder de todos os tempos é Troy Corser aos 377. Depois de igualar Lucio Pedercini na ronda de Teruel, Chaz Davies está prestes a tornar-se o piloto com mais corridas para a Ducati: a próximo será a sua 177ª. No fim de semana de Teruel, Jonathan Rea liderou apenas três voltas: é o valor mais baixo desde o regresso a Aragón do ano passado, quando foi três vezes segundo à bandeira e nunca liderou uma volta.

Com quatro vitórias, Scott Redding sobe na classificação das vitórias como rookie: neste momento conta o mesmo número de vitórias de Marco Melandri (