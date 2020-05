Como uma moto típica tem apenas duas rodas, é muito importante escolher pneus adequados, a fim de garantir a melhor aderência, condução e manuseamento na estrada, aumentando assim a segurança da condução. Dependendo da aplicação em motos, muitos fabricantes de pneus dividem-nos em pneus para motos de estrada, todo-o-terreno/enduro e de corrida, para ciclomotores e scooters, para cruisers e motos de turismo, para motos de corrida e desportivas, para quads ou choppers.

Em primeiro lugar, qualquer pneu tem o seu próprio diâmetro de jante, por isso, ao adquirir pneus, certifique-se de que obtém as informações necessárias a partir da documentação técnica da moto. Este parâmetro é medido em polegadas e varia na faixa de 8-21.

Ao escolher os pneus da moto, encontrará marcações localizadas nas suas paredes laterais que, para além do diâmetro, incluem a largura (normalmente de 50 a 330 mm), a relação da altura do perfil expressa em percentagem da largura (de 30 a 600 mm), a velocidade (em k/h) e os índices de carga (em kg). Por conseguinte, um pneu pode ter a seguinte marcação lateral – 185/70 ZR17 M/C (58W), em que 185 é largura, 70 – altura de 129,5 mm, índice de velocidade Z de +240 k/h, R – pneu radial, 17 – diâmetro em polegadas, M/C significa “apenas moto” e 58 significa um peso máximo de 236 kg.

Outro parâmetro que requer a sua consideração é a estação para a qual o pneu é concebido. Assim, existem os pneus de Verão, de todas as estações do ano e até de Inverno. Além disso, os pneus da moto podem ser utilizados apenas no eixo dianteiro ou traseiro, ou em ambos. A instalação adequada é fundamental para obter o melhor desempenho e manuseamento.

Apesar de os pneus das motos, bem como os de automóveis, poderem ter uma câmara-de-ar no interior ou não terem câmara-de-ar. E o seu padrão do piso também pode diferir, desde os complicados com muitas ranhuras e saliências, até aos totalmente deslizantes. Você pode encontrar todo o tipo de pneus de moto em auto-doc.pt.

Qualquer que seja a sua moto, uma pequena cruiser urbana ou uma chopper de alta potência, encontrará os pneus aplicáveis para a mesma na nossa loja online.