O TROFÉU TUONO CUP 2020 É OFICIALMENTE APRESENTADO

Ontem 28 de Fevereiro decorreu nas instalações da Officina Moto em Marvila a apresentação oficial do novo Troféu monomarca que irá animar o Campeonato Nacional de Velocidade 2020.

A apresentação foi levada a cabo pelo promotor do Troféu, o conhecido piloto Paulo Vicente, que revelou todos os detalhes relativamente à moto e ao contexto que levou este ano a elevar a fasquia do anterior e bem sucedido Troféu ZCUP, organizado nos últimos 4 anos, para uma nova dimensão competitiva proporcionada pela Aprilia Tuono.

Miguel Vasconcelos, falou em nome do representante e importador da marca Aprilia em Portugal e afirmou que este é um compromisso a médio longo prazo e uma parceria que irá animar o panorama da competição nacional e que deposita enorme confiança no projecto e no promotor, realidade que vem de encontro aos objectivos de promoção da marca a nível em Portugal.

A apresentação decorreu com a revelação da versão de competição da Aprilia Tuono V4 1100 RR que irá ser a protagonista do Troféu deste ano. A versão que foi apresentada era um protótipo já em fase final e que inclui o seguinte:

Centralina APRILIA Racing

Kit completo de carenagens TECHNO CARBON

Ponteira IXIL modelo TUONO CUP

Peseiras racing BONAMICI RACING

Tampão de gasolina racing BONAMICI RACING

Espuma para o depósito de gasolina Explosafe

Kit completo de protecções de motor GB RACING

Cogumelos/ protecções de chassis GB RACING

Protecção da manete de travão BONAMICI RACING

Tampão de óleo freável PUIG

Cavalete traseiro

Apoios de cavalete GB RACING

Kit gráfico AQD com a decoração oficial TUONO CUP

O preço da inscrição ( Ver AQUI ) inclui, para além da moto e do Kit Racing, um fato de cabedal de 1 peça feito à medida do piloto e com a identificação do mesmo produzido pela firma Matt Racing. A organização tem ainda acordos com uma série de fornecedores nacionais para acesso dos pilotos a restante equipamento a preços muito especiais ( ex: Capacete, luvas e botas… )

O calendário 2020 conta com 6 provas, de acordo com aquelas realizadas no CNV 2020 e que alternam entre o Circuito do Estoril e o Circuito de Portimão ( AIA ). O promotor revelou que haverá uma surpresa no decorrer da época e pelo que conhecemos do passado poderá vir a ser uma prova extra realizada num Circuito for a de Portugal… aguardemos mais notícias sobre eta matéria.

Paulo Vicente revelou ainda que o objectivo é o de ter uma Grelha de Partida só com Nakeds, que poderá integrar motos dos dois Troféus existente e por si organizados, Tuono CUP e Zcup, e se a Federação assim vier a entender integrarem também as motos do Troféu TLC, como em anos anteriores. No entanto Vicente faz uma ressalva que é a aplicação da regra dos 120%, o que significa que aqueles que realizarem tempos 20% acima do tempo da pole não poderão alinhar…

Na apresentação estiveram presentes representantes dos media nacionais, pilotos e convidados. Mais informação em https://tuonocup.pt/