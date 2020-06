CNV, Portimão I: Tarde quente vê treinos ainda mais quentes

O boato era que vários pilotos do Mundial de MotoGP iriam estar a treinar no AIA com os pilotos Nacionais… na verdade, esses pilotos, aparentemente Alex Rins e Albert Arenas pelo menos, tinham estado presentes durante a semana e não estavam em lado nenhum quando a caravana do nacional tomou para o traçado do AIA sexta-feira.

Nem Miguel Oliveira, inscrito para participar de novo, andou em pista, pelo menos até à conclusão dos treinos privados de Sábado de manhã…

Nestes, nas SBK andaram logo ao máximo André Nuno – “ainda continuamos a aprender” – que se colocou em segundo na grelha, e Ivo Lopes – “claro que disse que vinha para ganhar, como qualquer piloto, senão mais vale ficares em casa!… mas nunca disse que ia bater o Miguel!” e rematou isso com uma pole de 1:46.374 – e André Pires, que depois de um bom começo no Autódromo queria continuar com ritmo de pódio mais ficou atrás das Aprilia em 5º.

Igualmente presente e à espera de melhor sorte que no Estoril 1, Tiago Magalhães com a Aprilia da ENI, que durante algum tempo andou em formação com o seu colega de equipa João Silva antes de se qualificar para a primeira fila da grelha em 3º.

A corrida de 15 voltas é já a seguir!