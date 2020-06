CNV, Portimão I: Piloto estraga, piloto arranja!

Duas quedas não estavam de certeza nos planos nem de Ivo Lopes, nem da equipa da BMW Eni na estreia do Campeonato Nacional de Superbike há dias no Estoril.

Porém, foi justamente isso com que Ivo Lopes, Campeão em título da classe brindou os elementos da formação oficial da BMW Motorrad nessa ocasião. Como tal, houve apenas o tempo à justa para obter outro conjunto de carenagens para alinhar com Ivo aqui em Portimão, mas sem tempo para também as pintar no tricolor da BMW Motorsport que a formação utiliza…

Sem se desconcertar com o facto, Ivo muniu-se de vinil, xisato e alguma ajuda feminina e tratou do assunto ele mesmo… enquanto comentava a controvérsia alimentada pelas redes sociais nos últimos dias à custa da participação de Oliveira no Nacional, frisando:

“Atenção que eu nunca disse que ia bater o Miguel… eu disse que vinha a Portimão para ganhar, é o que digo sempre, aliás até o último piloto na grelha, se não pensarem assim, mais vale ficarem em casa!”

“ O facto é que, só pela sua presença, já melhorei o meu ritmo e acho que só temos todos a agradecer-lhe e não criticar!”

Entretanto,Oliveira não participou nos treinos oficiais, pelo que parece que não vai mesmo alinhar… embora dado nem o seu andamento nem a sua experiência suscitarem dúvidas, estariam reunidas as condições para alinhar com autorização da Direção de Prova, se o nosso único piloto do Mundial assim o desejasse…