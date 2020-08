CNV, Portimão 2: Qualificação a decorrer com Afonso Almeida e Martin Marco a liderar as respetivas classes

O primeiro treino de Qualificação das categorias pequenas de Moto4 e Moto 5 em Portimão vem replicando o que sucedera nos livres, com Afonso Almeida à frente na sua BeOn, liderando logicamente as Moto4, e Marin Marco a seguir, rodando a cerca de 5 segundos na sua Moto5, o suficiente para liderar a classe, com Pedrinho Matos a seguir e uma boa dúzia de concorrentes em pista.