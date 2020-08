CNV, Portimão 2: Primeira SBK para Ivo Lopes, 3 marcas no pódio

Ivo Lopes venceu a primeira corrida de SBK do fim-de-semana, não sem forte oposição do sempre em evolução Pedro Nuno e dum Tiogao Magalhães em alta na RSV da Aprilia Portugal.

Os dois pilotos do Nacional de SBK que correm também no campeonato Espanhol tem dominado o Nacional em particular Ivo Lopes, mas hoje em Portimão Tiago Magalhães na Aprilia Eni deu-lhes forte réplica, terminando a escassas décimas da dupla Ivo Lopes (acima, Hellofoto) e Pedro Nuno e rodando mesmo apenas a 12 centésimos de segundo do melhor tempo de Pedro Nuno, com Ivo Lopes a levar a primazia também aqui com o seu melhor tempo de 1:46.935 feito à 5ª volta da corrida.

Com as ausências de André Pires e Tiago Dias, Romeu Leite chegou a uma nesguinha do pódio na sua Yamaha R1, seguido do regressado Rui Marto na BMW e de Ricardo Lopes na Kawasaki, e dos restantes, com Dani Trelles a ganhar mais uma vez na categoria de superstock 600 , uma volta abaixo dos homens das SBK.