CNV, Portimão 1: Mais do mesmo com Ivo Lopes

No que respeita aos primeiros quatro da segunda corrida de Superbike, a corrida podia ter acabado na primeira volta… é que a ordem final de Ivo Lopes, Pedro Nuno, Tiago Magalhães e André Pires nunca se alterou ao longo da prova de 15 voltas, cada piloto rápido demais para o imediatamente atrás e incapaz de incomodar o imediatamente em frente, exceção feita a Ivo Lopes, claro.

O piloto da BMW ENI mostrou mais uma vez que está num andamento aparte, pois com a perseguição de Pedro Nuno a provar-se insifuciente e Tiago Magalhães a acusar desgaste prematuro do pneu traseiro a umas voltas do fim, foi mais uma vitória sem grande novidade que o aproxima agora mais do líder, que ainda é Pedro Nuno.

Por sua vez, o piloto da Yamaha Target jogou bem, assegurando dois segundos aparentemente sem arriscar nada, e ao ritmo de 5 pontos por corrida, Ivo ainda precisa pelo menos das duas corridas seguinte no Estoril 2 para o igualar.

Com André Pires num quarto prudente depois da queda e desfeita da manga de ontem, o herói da segunda manga em Portimão pode ser considerado Romeu Leite, que foi o único a ganhar lugares no pelotão passando de 7º a 5º com ultrapassagens a Tiago Cleto e Ricardo Lopes.

Tiago Dias, que arrancou de último, por uma vez acabou e arrecadou pontos por 8º, e João Silva em 9º seria outro a imitar os da frente a nunca mudar de lugar em toda a prova, mas o segundo homem da Aprilia ENI caiu mesmo na última volta.

Mário Alves, por sua vez, ganhou um lugar com a desistência de Tiago Morgado e acabou por completar o Top 10.

Já fora dos primeiros 10, as 600 em luta até ao fim mais uma vez favoreceram o Espanhol Dani Trelles sobre Jaime Coelho e a CBR1000RR de Fernando Freitas fechou o pelotão dos 12 que acabaram…