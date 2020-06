CNV, Portimão 1: Curva contraria as Aprilia Tuono

João Curva colocou-se à frente a meio das 10 voltas da corrida dos Troféus TLC, Z900 e Tuono Cup para vencer por quase um segundo num fim de tarde ameno em Portimão.

No arranque, foi Duarte Amaral, na Aprilia Tuono #10 a liderar até à segunda volta, mas sempre pressionado pela dupla Vilares e Vicente e a partir da 3ª volta pelo eventual vencedor, que ascenderia primeiro a segundo.

Já fora da luta pelo pódio, mas em animado despique no segundo grupo apareciam mais duas motos do Troféu Aprilia Tuono, com Anselmo Vilardebó e Pavel Bogdanov, o Russo a passar para 5º a 3 voltas do fim.

Com motos dos Troféus Kawasaki e Aprilia a ocupar os lugares até ao 12º, a TLC seguinte ao vencedor ficaria em 13º, a Kawasaki de Fernando Mercier, a uma volta dos vencedores… Os concorrentes acabaram todos menos um.