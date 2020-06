CNV, Portimão 1: Afonso Almeida vence nas Moto4

A corrida das pequenas 85GP/Moto4/Moto5 mais pareceu um treino, pois logo à segunda volta o plantel, incluindo o eventual vencedor Afonso Almeida em BeOn com as cores da BP Ultimate, estavam tão destacados que mal se viam em pista, começando a rodar isolados.

O desfecho era quase inevitável, pois Almeida era mais de 4 segundos mais rápido que qualquer outro piloto em pista e não cometeu erros a caminho da bandeirada final.

Mesmo assim, houve algumas trocas de posições, pois a seguir a Almeida vinha Martin Marco, pelo menos até meio da corrida, quando Naama Rosa do MC Loulé teve outras ideias e veio subir ao segundo lugar, relegando o piloto da MIR para o último degrau do pódio.

Rafaela Peixoto (27) fez uma excelente corrida para uma quase-estreante, com o quarto posto conquistado a ferros mesmo na última volta, por troca de posição com Diego Pazos, os dois mesmo à frente de Tiago Balhé da Escola de Iniciação de Sintra, seguido do minúsculo Pedrinho Matos que partilha a boxe da BMW ENI com Ivo Lopes…