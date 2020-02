CNV: Ivo Lopes vai correr em Espanha

Depois de um difícil 2019, em que não conseguiram igualar os sucessos dos últimos três anos, quando a BMW easyRace Team foi proclamada Campeã de Espanha da Superbike, a equipa de Eduardo Salvador enfrenta a nova sessão com energias renovadas e dois novos pilotos para lutar pela Superbike e Open 1000 títulos.

Na Superbike estará Florian Marino com a BMW S1000RR de Superbike, um francês de 26 anos com vasta experiência, uma vez que participou em seis corridas do Campeonato do Mundo de Moto2 em 2014 e em duas do Mundial de Superbikes em 2018, além de ter alcançado o 3º lugar no Mundial de Supersport de 2014.

O seu companheiro de equipa será o português Ivo Lopes, Campeão de Superbike de Portugal em 2019 e que chega à equipa com o objetivo de conquistar o título de Open 1000, e com a ambição de estar sempre entre os pilotos mais rápidos do Campeonato.

A temporada de 2020 do Campeonato Espanhol de Velocidade ESBK está prestes a começar. Um novo desafio para a BMW easyRace Team, que terá de disputar um total de 13 corridas distribuídas por 7 fins de semana.

Ivo Lopes, Open1000:

“É um prazer fazer parte da Equipa EasyRace da BMW e é uma oportunidade em que trabalho há muito tempo. Quero aprender com a equipa, pois já teve vários pilotos campeões e acho que posso ser muito mais forte com toda esta estrutura. Farei o meu melhor este ano, mas gostaria de lutar por vitórias. Estou ansioso para experimentar a nova BMW, uma moto que é impressionante e que está a correr muito bem.”

Eduardo Salvador, Team Manager:

“Este ano é muito importante para toda a equipa, porque no ano passado sofremos muito com a mudança de moto, uma vez que as motas se atrasaram e não conseguimos prepará-las para as provas, o que nos obrigou a disputar os testes com o antigo modelo e a ir para o campeonato sem fazer toda a pré-época. Quando um campeonato como o de Espanha tem tanto nível, essas décimas de diferença acabaram por nos custar o poder de disputar as vitórias e o campeonato e foi um ano muito difícil, especialmente vindo de ser campeões de Espanha nos três anos anteriores.

Reunimos um projeto totalmente novo do zero, com um jovem piloto francês com muita experiência em Superbike, Superstock e Supersport como Florian Marino, e com o qual esperamos evoluir rapidamente a nova moto, que tem muito potencial, mas ao mesmo tempo exige muito trabalho, uma vez que é uma moto evoluída, que é quase como uma Superbike, e tem que se experimentar muitas coisas. Estamos a trabalhar em vários dias de teste, juntamente com a Dunlop, a eletrónica da BMW e engenheiros de suspensão. Queremos ter um pacote muito competitivo para a primeira corrida que já está quase ao virar da esquina.

O segundo piloto será o português Ivo Lopes, campeão de Portugal no ano passado, e a sua chegada surge depois de uma jogada coordenada entre a BMW Motorrad Espanha, Portugal e Alemanha para ser o segundo piloto da equipa. É um piloto muito rápido com apenas 23 anos e acreditamos que com uma boa equipa e uma boa moto pode disputar as vitórias na sua categoria, que será o Open 1000, além de estar perto da cabeça na categoria de Superbike, neste primeiro ano com a equipa. Estamos ansiosos pelo início da temporada e quero aproveitar para agradecer à BMW, Dunlop e aos outros patrocinadores pelo apoio de mais um ano.”