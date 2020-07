CNV, Estoril, Pré-Moto3: Borges e Ribeiro ganham respetivas classes

Foi uma luta a 4 na frente da corrida, para decidir não só a vitória à geral, mas a primazia em cada uma das classes em disputa: do lado de Gonçalo Ribeiro, a coisa parecia assegurada pela sua segunda posição, com a próxima Pré-Moto 3, a de Bruno Salreta, a rodar em último.

Porém, nas SSP300, Dinis Borges teve de assegurar a vitória na classe de Supersport 300 na sua Kawasaki sobre a similar de Tomás Alonso, em terceiro, com Vasco Esturrado em 4º, após a desistência de Pedro Fragoso a 1 volta do fim.

Lutando ao longo das 14 voltas da prova, estes 4 primeiros isolaram-se do resto, com Miguel Santiago a acabar quase 10 segundos atrás na sua Yamaha R3, mas por sua vez a dar 12 segundos a Miguel Damásio, mais uma Kawasaki 400, com Rodrigo Martins, Isaac Rosa e Bruno Salreta a completar o rol dos que acabaram a corrida, que teve seis desistentes, incluindo Guilherme Gomes a Madalena Simões, excluídos por queda na variante a 4 voltas do final.