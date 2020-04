CNV 2020: Victor Barros no Team Target

Desde muito jovem que o piloto Angolano Victor Barros demonstrou a sua paixão pelas duas rodas. Em pequeno, de muito dedicado às bicicletas e ao BTT rápido, passou para o motociclismo.

Mas foi apenas em 2008 que se iniciou enquanto piloto a competir no seu país de origem, Angola. Começou pela Classe DT 50, apresentando sempre um perfil que o caracterizava, o de ser campeão.

Em 2008, já profissionalizado e fazendo parte da equipa Team Kwanzas Sul, compete na Classe 600, na qual soma no seu país 3 títulos de Campeão Nacional de Velocidade em 2015, 2017 e 2018 e de Bicampeão em 2017 e 2018, com o patrocínio da LTI.

O sonho de realizar um campeonato internacional trouxe-o até Portugal, onde trava conhecimento com a equipa Team Target, por intermédio do seu patrocinador português KPMP Global e do seu colega de equipa, Henrique Gouveia.

Aceite o convite para integrar a mesma, o piloto prepara agora o Campeonato deste ano, que será composto por 6 provas a realizar nos circuitos do Estoril e de Portimão.

Os primeiros treinos já tiveram lugar e o piloto encontra-se muito satisfeito com a integração por parte da equipa, com a sua adaptação ao equipamento da Yamaha e principalmente por partilhar do mesmo espírito de equipa: o de alcançar um lugar no pódio.

Victor Barros, com 35 anos, considera que para a melhor performance de um piloto tudo dependerá dos treinos regrados, da condição física e mental do atleta e acima de tudo da motivação sempre presente em regressar às pistas. Tendo como inspiração o piloto Valentino Rossi, Victor afirma que face à sua idade “o motociclismo é uma paixão que não tem limites”.

Esperemos que o Campeonato venha a acontecer quando toda a crise passar.