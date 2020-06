CNV, 2020: Duas para Oliveira, quedas baralham Campeonato

Depois de vencer facilmente a manga de ontem na inauguração Europeia de um campeonato Nacional após o Covid-19, hoje, numa tarde perfeita no Estoril em termos de sol e pouco vento, Miguel Oliveira repetiu a dose na sua não-Yamaha- “diz que é uma MotoGP”!”, deixando atrás de si, inicialmente, uma renhida luta entre a BMW de Ivo Lopes e a Yamaha de Pedro Nuno.

Cedo o homem da BMW apagou o gosto amargo do “highside” do dia anterior e se afastou da R1 do Team Target pilotada por Pedro Nuno, mas já muito tarde para acompanhar Oliveira, que de qualquer modo, vindo da MotoGP, e com uma volta mais rápida de 1:39.599, batendo ainda a sua própria pole, era 1,2 segundos mais rápido em pista que qualquer um dos outros concorrentes.

Os duelos em pista não ficaram por aí, porém, pois logo atrás de André Pires a rodar algo isolado na R1 da Beauty Machines, havia outra boa luta entre Romeu Leite, Tiago Dias (mais duas Yamaha R1!) e João Silva na sobrevivente RSV da Aprilia ENI, depois de Tiago Magalhães se ter auto-excluído quando a queda de ontem resultou numa válvula empenada e em exclusão da ação de hoje.

Só que, a 3 voltas do final, Tiago Dias conseguiu cair, com uma suspeita gripagem de motor, e a corrida acabou mais cedo, elevando um lugar todos os 13 sobreviventes, com Tiago Morgado a melhor Kawasaki, para não dizer a única, em 7º, incluindo as 600 do vencedor da classe Jaime Coelho e de Dani Trelles…

Após alguma confusão devido à bandeira vermelha, com André Pires dirigido para a cerca do pódio, Ivo Lopes e Pedro Nuno juntaram-se a Oliveira no pódio.