SSP300: Luso-descendente Dorren Loureiro assina pela Kawasaki SKM

No ano passado, Dorren, Sul-Africano de descendência portuguesa, conquistou o décimo segundo lugar em Misano, mas depois teve uma série de azares.

Depois de perder as últimas corridas de 2019, Dorren Loureiro vai estar de volta às pistas e está determinado, mais do que nunca, a mostrar o seu potencial a bordo da Kawasaki 400 da RT Motorsports SKM no campeonato de SSP300 de 2020.

A formação para 2020 da Kawasaki RT Motorsports SKM em SSP300 está agora totalmente confirmada com Dino Iozzo e Nick Kalinin a completar a equipa holando-alemã novamente, e Tom Bramich a ficar na Kawasaki Carl Cox-RT Motorsports SKM.

Dorren Loureiro: ‘É um privilégio ser recebido de novo nesta equipa e estou ansioso para o início da temporada deste ano. Um grande obrigado à equipa por me receber de braços abertos e por todo o apoio sempre. Acho que este ano podemos ter uma boa temporada e estou ansioso por trabalhar com todos novamente e dar passos positivos a cada ronda.”

Rob Vennegoor, gestor da equipa, afirmou: “Estamos muito orgulhosos de andar no próximo ano com os mesmos pilotos em SSP300 com que andámos em 2019. Isso mostra que estamos indo bem e é uma grande motivação para fazer ainda melhor em 2020”.