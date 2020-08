SSP300, Aragón, TL2: De Cancellis ainda o mais rápido

Seis nacionalidades diferentes no top 6 após o dia de abertura das SSP300 como o francês De Cancellis no topo

Como a ação das Supersport 300 ao rubro na Ronda de Aragón, foi Hugo de Cancellis (Yamaha Trasimeno) que liderou as tabelas de tempos em MotorLand, mas com pouco a separar os seis primeiros, enquanto o campeonato continua a mostrar como é imprevisível.

O tempo de De Cancellis de 2:07.623 foi definido na sessão de Treinos Livres 1 da manhã 1 quando as temperaturas das pistas eram mais baixas; o piloto francês procura afirmar a sua autoridade no início do fim-de-semana, e ficou à justa apenas à frente de Scott Deroue (Kawasaki MTM Motoport) com apenas 0.012s separando os dois primeiros; tanto De Cancellis como Deroue afastaram-se do colega de equipa Kawasaki Jeffrey Buis, o holandês quase duas décimas atrás do seu companheiro de equipa.

A campeã em 2018, Ana Carrasco (Kawasaki Provec) terminou o dia no quarto lugar, a cerca de três décimos do ritmo de De Cancellis, com Unai Orradre (Yamaha MS Racing) em quinto lugar. A mostrar como o Campeonato é competitivo, Kevin Sabatucci (Kawasaki GP Project) ficou em sexto lugar, também a três décimos do ritmo do mais rápido do dia.

Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) ficou classificado em sétimo lugar, a cerca de meio segundo de De Cancellis, com Tom Bercot (ProGP Racing), Tom Edwards (Kawasaki ParkinGO) e Yuta Okaya (MTM Kawasaki) a completarem o top 10.

Havia apenas seis décimos a separar o top 10, com todos a mostrar o seu ritmo antes das duas corridas na Ronda de Aragón

Ao longo da tarde, houve incidentes para Matyas Cervenka (Smrz Racing), Gabrielle Mastroluca (GP Project) e Sylvain Markarian (Yamaha MS Racing), com os três classificados em 48º, 33º e 16º, respetivamente.