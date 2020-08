SSP300, Aragón: Buis repete na Corrida 2

O holandês Jeffrey Buis fez duas de duas no MotorLand Aragón depois de uma impressionante ultrapassagem na última volta na Corrida 2

Um fim-de-semana de ação no Mundial de Supersport 300 terminou com uma sensacional ultrapassagem de Jeffrey Buis (MTM Kawasaki Motoport) que lhe deu a sua segunda vitória no MotorLand Aragón em outros tantos dias, saindo da pole para liderar a maior parte da corrida, e com uma jogada arrebatadora em nas duas últimas curvas para conquistar a vitória na corrida e a liderança do Campeonato, com apenas oito pontos separando os quatro primeiros.

Buis tinha começado da pole e procurou fugir para repetir a vitória dominante de ontem, mas foi mantido à vista pelos seus rivais. Na penúltima volta, o Holandês perdeu a liderança da corrida e fez uma trajetória normal de corrida para a Curva 1, permitindo-lhe manter a velocidade máxima através da curva sem o benefício do turbilhão.

A jogada pagou dividendos a Buis, pois conseguiu voltar a assumir a liderança antes do colega de equipa Scott Deroue (MTM Kawasaki Motoport) o ter passado de novo na última volta.

Deroue tinha a vantagem n a reta final e Buis usou o efeito de cone de ar para se manter em contato antes de varrer pelo lado de fora nas Curvas 17 e 18 para reclamar uma vitória sensacional após a impressionante ultrapassagem.

Thomas Brianti (Prodina Ircos Team) conquistou o seu primeiro pódio em 2020 com o segundo lugar, afastando Deroue, que terminou em terceiro.

Unai Orradre (Yamaha MS Racing) terminou no quarto lugar, com Meikon Kawakami (Team Brasil AD 78) terminando em quinto lugar; A campeã de 2018 Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) terminou em sexto lugar, com os seis primeiros pilotos separados por menos de um segundo.

Bruno Ieraci (Kawasaki GP Project) terminou em sétimo lugar, a 1,3 segundos de Buis para mostrar o quão perto está tudo nas SSP300 em 2020. Ton Kawakami (Yamaha MS Racing), que também partiu da primeira linha, terminou em oitavo lugar à frente da recuperação de Koen Meuffels (MTM Kawasaki) que tinha começado na parte de trás da grelha na sequência de uma infração técnica no sábado.

Victor Rodriguez Nunez (2R Racing) completou o top 10, terminando a apenas 0.001s à frente de Hugo de Cancellis (Team Trasimeno).