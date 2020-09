SSP300, 2020, Teruel: TL1 para Kalinin em Kawasaki

Com o sol a brilhar em Motorland Aragón, a primeira sessão livre das Supersport 300 acabou como um “quem é quem” dos mais rápidos da classe.

O Ucraniano Kalinin liderou a sessão na Kawasaki SKM seguido de Diaz em Yamaha, Meuffels, Buis, Ieraci e Orradre.

Naturalmente, com a experiência e afinações da semana anterior presentes, os tempos foram imediatamente mais rápidos rodando-se em Aragón a cerca de 2 segundos menos do que na semana passada, indicando que o palco se prepara para uma boa confrontação ao longo do fim-de-semana…