SSP300, 2020, exclusivo: Tomás Alonso quer continuar no Mundial

A prova de SSP300 foi de tal modo uma revelação para a equipa Kawasaki que alinhou com Tomás Alonso como Wild Card, que a formação está agora a avançar com planos para fazer o resto do campeonato com o jovem piloto.

Ao longo do fim-de-semana, o progresso de Alonso foi extraordinário, chegando a ser 3º numa das sessões de treinos e qualificando para as corridas principais, duas coisas que nunca tinham ocorrido com participações nacionais na incipiente classe mais jovem do Mundial, que também tem a maior grelha, com mais de 42 pilotos a competir pela qualificação em dois grupos.

“Foi uma sensação incrível estar aqui no Mundial, com o que, como toda a gente sabe, são os melhores do mundo e conseguir andar no mesmo ritmo que eles é sem dúvida muito gratificante…. descobri que sou um piloto rápido e agora só quero ficar neste Mundial, se conseguirmos as verbas!”

A equipa está em conversações com a estrutura do ex-Campeão espanhol David Salom, a DS Junior Team, para proporcionar uma porta de entrada no Campeonato, mas ainda não há um acordo final. Ao mesmo tempo, apoios adicionais seriam bem-vindos, essenciais, mesmo, pelo que se acham boa ideia apoiar o “outro” Português no Mundial, contactem a estrutura através do Facebook do pai do piloto https://www.facebook.com/requintee.sabores.

Para já, Tomás tem de se concentrar na próxima prova do Nacional de velocidade, que visita justamente Portimão este fim-de-semana, e onde lidera o campeonato de SSP300 por 5 pontos sobre Dinis Borges, com apoio da Escola de Iniciação MotoRacing de Sintra, e uma vitória (em Portimão!) dos seus 3 pódios.