SSP300, 2020: Carrasco apresenta equipa

Com o início do Mundial de Supersport 300 a aproximar-se, a Kawasaki Provec lançou a sua campanha de 2020 ao lado da campeã de SSP300 de 2018, Ana Carrasco.

A equipa pretende conquistar o título com Carrasco no final da temporada de 2020, com a piloto de Murcia a tornar-se no primeiro duplo de Campeão SSP300.

Carrasco será o único piloto da equipa Kawasaki Provec, com todos os esforços focados no seu desempenho a bordo da sua Kawasaki Ninja 400 durante 2020. Com o longo atraso antes do início das SSP300, o foco de Carrasco tem sido no treino físico e todo-o-terreno, até recentemente poder andar na sua moto mais uma vez nos dias de teste no Circuito de Barcelona-Catalunha com a moto preparada pelos técnicos da Provec.

No lançamento da equipa foi apresentado um documentário a focar na carreira de Carrasco desde o início, mostrando como superou obstáculos e barreiras no caminho para se tornar Campeã.

Campeã de SSP300 de 2018, Carrasco, disse: “Foi um ano estranho para todos, mas permitiu-me treinar muito e concentrar-me no meu objetivo, mas estou muito interessado em começar a temporada. Acredito que estou preparado! Estou muito feliz com toda a equipa, com o trabalho que temos realizado durante este tempo e estou muito entusiasmado e ansioso por fazer uma boa temporada e por isso poder retribuir a minha equipa com bons resultados por todo o esforço destes meses, dando-me o seu melhor. Gostaria também de agradecer aos patrocinadores que continuam no projeto por mais um ano, apesar de todas as dificuldades que este ano apresenta e àqueles que se juntaram a nós pela confiança depositada neste projeto, apesar da situação atual.”

Jordi Caparros (Kawasaki Provec SSP300 – Team Manager) afirmou: “Estou muito contente por finalmente ter chegado o dia para apresentar a equipa, não é habitual que isso aconteça em julho, assim como fazê-lo na nova loja de Motocard de Madrid. Acredito que Ana, na pré-temporada mais longa da sua vida, soube manter a sua forma física e a motivação para chegar à primeira corrida a 100%, vejo que ela é muito forte e muito interessada em chegar a Jerez para enfrentar esta temporada intensa. A equipa também está muito motivada e já impaciente para levar o nosso Kawasaki à pista de Jerez e ver o que acontece na primeira corrida da temporada.”

A temporada SSP300 começa no Circuito de Jerez – Angel Nieto com a Ronda Espanhola Pirelli de 31 de julho a 2 de agosto com o SSP300 agora com duas corridas numa Ronda; proporcionando um desafio adicional para equipas e cavaleiros. A primeira corrida terá lugar no sábado à tarde, poucas horas depois do Superpole, com a segunda corrida no domingo com pontos completos