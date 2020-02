SSP Austrália: Superpole também para Locatelli

A luta pela Superpole na classe de Supersport não desiludiu, protagonizando desde os primeiros minutos luta furiosa entre as MV Agusta e as Yamaha: Desta, Andrea Locatelli (Yamaha Evan Bros.) teve dura réplica de Randy Krummenacher e Rafaele De Rosa, as MV Agusta obviamente a beneficiar do tempo em pista para acertar afinações e a vir para a Superpole mais competitivas.

Jules Cluzel, recuperado de uma grande queda na FP3, andava em terceiro atrás das MV Agusta.

A 2 minutos do final, o Suiço Krummenacher fez uma volta de 1:32.323 que lhe deu a pole provisória, mas de seguida teve uma saída de pista, cortando pela relva, embora sem cair.

Locatelli aproveitou para fazer 1:32.176 que lhe deu a pole final e o recorde da volta, oficioso, claro, com alguns pilotos a queixar-se de falta de adaptação aos novos slicks da classe, e isto, claro, uma vantagem para o italiano, vindo das Moto2.

Notar que nos últimos segundos Lucas Mahias veio colocar a Kawasaki Pucetti em 3º, colocando três marcas na primeira fila da grelha para a corrida de Domingo de madrugada.