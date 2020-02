SSP Austrália: Locatelli também não perdoa

Jules Cluzel teve a melhor hipótese de liderar uma sessão até agora na FP3, protagonizando um duelo na sua Yamaha com a MV Agusta de Krummenacher até 3 minutos do final, mas seria de novo Roberto Locatelli a usar toda a sua experiência vindo das Moto2 para ficar no topo de novo.

Aqui, os tempos foram mais separados que nas SBK, com um segundo a cobrir apenas os primeiros sete, que incluíam ainda Perolari, (Yamaha MGT94) De Rosa (MV Agusta) Soomer (Yamaha Kallio) e Mahias (Kawasaki Pucetti).

Com rookies como Oncu e Gonzalez a brilhar no Top 10, o filho de Troy Bayliss Oli começou a adaptar-se ao ritmo para se juntar aos primeiros 14 também, o mesmo não se podendo dizer de Verdoia ou Pratama que ficaram muito mais para trás.