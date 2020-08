SSP, Aragón: Locatelli lidera Soomer no arranque das SSP no TL1

O rookie italiano Andrea Locatelli foi tão dominante como sempre, mas havia um nome diferente do habitual a liderar a carga pela posição de liderança atrás do Italiano da Evan Brothers…

O Mundial de voltou a entrar em ação no recinto do MotorLand Aragón, perto de Alcañiz, e, mais uma vez, foi Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros.) que continuou o seu domínio ao superar a sessão do TL1 por mais de 0,6s.

O italiano pretende tornar-se no primeiro piloto da história a vencer seis corridas de enfiada e começou bem a sua pretensão no primeiro dia.

Locatelli foi capaz de definir tempos de volta consistentemente rápidos, enquanto afina a sua R6 para o fim de semana que se avizinha.

O seu adversário mais próximo foi o estónio Hannes Soomer (Yamaha Kallio Racing), que estava à frente do colega de equipa e herói da casa Isaac Viñales (Kallio Racing), ambos novamente a apontar para mais uma forte exibição. Viñales estava a apenas 0.002s de Jules Cluzel da Yamaha GMT94, com o francês a tentar manter-se ao alcance da liderança do Campeonato de Andrea Locatelli. Em quinto lugar ficou Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti), o primeiro não-Yamaha no pelotão.

A completar o top seis estava o finalista no pódio de 2019 Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse), enquanto o vencedor da corrida de SSP300 de Aragão no ano passado Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) foi um forte sétimo. Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti) estava em oitavo a 1,6s do melhor tempo de Locatelli, enquanto Hikari Okubo (Honda Dynavolt) voltou à ação com nono e Corentin Perolari (Yamaha GMT94) foi apenas décimo; O britânico Danny Webb (WRP Wepol Racing) foi décimo primeiro.