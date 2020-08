SSP, 2020, Portimão: Maria Herrera substitui Okubo lesionado

O piloto japonês foi declarado inapto e será substituído por Maria Herrera em Portugal, dando-lhe tempo para recuperar até Aragón.

Maria Herrera vai assim pilotar a CBR600RR do lesionado Hikari Okubo na Ronda portuguesa da Motul.

A espanhola vai regressar às Supersport World Championship depois de a estrela japonesa Hikari Okubo ter sido declarado inapto este fim-de-semana, na sequência de lesões sofridas numa grande queda na Corrida 2 no Circuito de Jerez – Angel Nieto.

A espanhola de 23 anos tem feito muito na sua jovem carreira, tendo sido um respeitável 13º no Campeonato do Mundo de SSP300 de 2018, acumulando numerosos top 10 e estabelecendo mesmo uma volta mais rápida.

Em 2019, subiu às SSP e alcançou o 14.º lugar em Jerez, antes de se separar da equipa. Desde então, tem estado no Campeonato do Mundo de MotoE e procurará combinar toda a sua experiência, juntamente com o seu ofício de corrida aprendido no Campeonato do Mundo de Moto3 nos últimos anos, para fazer um regresso bem-sucedido à classe.

Falando antes do seu regresso à ação, disse: “Em primeiro lugar, quero agradecer à Dynavolt Honda por esta oportunidade. Farei o meu melhor. Acho que podemos divertir-nos juntos este fim de semana a trabalhar e a sair-nos bem. É um novo objetivo para mim conhecer rapidamente a mota porque é a minha primeira vez com a Honda, mas a equipa tem potencial, por isso vamos desfrutar!”

O team manager e antigo piloto de 500, Simon Buckmaster, insistiu que não havia pressão sobre Herrera, dizendo: “Obviamente, o grande ponto no início disto é que Hikari não foi passado como apto para correr. As coisas pareciam bem depois de Jerez, mas ele sentiu-se mal quando chegámos aqui na segunda-feira à noite, por isso voltei ao hospital e fez outra tomografia.

“Encontraram uma fratura da lâmina do osso etmoide, o que significa que o risco era demasiado elevado se ele voltasse a cair. O pessoal médico disse que não está apto a andar. Estávamos ansiosos por este fim-de-semana, Jerez foi uma desilusão, mas vamos pôr isto para trás e avançar. Isto não pode acontecer, por isso tivemos de nomear um piloto substituto. Maria Herrera já andou em Moto3, MotoE e SSP no ano passado, por isso está a preencher o lugar no último minuto. Não temos expectativas, mas estamos ansiosos por trabalhar com ela, fazer o melhor trabalho e procurar conseguir alguns pontos.”