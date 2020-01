SSP 2020: Oncu fala da estreia nas Supersport

Can Öncü da Kawasaki Turkish Racing, desfrutou da sua primeira experiência com a sua máquina de Supersport durante os testes de pré-temporada, andando há dias no circuito de Portimão pela primeira vez na sua jovem carreira.

O mais jovem vencedor de um Grand Prix de todos os tempos ainda tem apenas 16 anos e não completará 17 anos até o final de Julho, tornando-o um dos pilotos mais jovens a entrar na categoria Supersport.

Numa colaboração conjunta entre a Kawasaki Puccetti Racing e a Orelac Racing VerdNatura, Öncü está a bordo da Kawasaki ZX-6RR, a moto que já conquistou duas vitórias nas mãos de Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) na última temporada. Öncü terá como objetivo levar a Turquia ao topo do Campeonato do Mundo, saindo de onde Kenan Sofuoglu parou há apenas três anos.

Comentando a sua primeira experiência com a moto de SSP, Öncü disse: “Fizemos dois dias de testes e eu aprendi mais sobre a moto. Foi muito divertido andar de moto e no Domingo fiz 76 voltas, enquanto na Segunda-feira fiz quase 50. No final, conseguimos 1’46.3, o que é realmente bom, pois é a primeira vez na minha vida que eu estive neste circuito. Esta também é só a terceira vez numa moto de 600cc, que é muito diferente da Moto3. ”

Olhando para a estreia na Austrália e onde ele pensa chegar, o ex-campeão da Red Bull Rookies Cup de 16 anos disse: “Tentei melhorar o meu estilo de pilotagem, agora está muito melhor e estamos prontos; Acho que seremos muito melhores em Phillip Island. Para os objetivos da temporada, acho que podemos trabalhar duro e andar talvez entre os três primeiros, os cinco ou os dez primeiros – ninguém sabe! ”

Can Öncü vai tornar-se o quinto piloto a representar a Turquia no mundial de Supersport, depois de Kenan Sofuoglu, Baris Tok, Cagri Coskun e Mert Aytug terem competido, os três últimos fazendo a sua única aparição na primeira e única ronda turca do campeonato em 2013 em Istambul Park.