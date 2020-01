SSP 2020: Lugar aos mais jovens!

A temporada 2020 do Campeonato Mundial de Supersport está se a tornar uma das mais emocionantes da memória recente, com equipas a regressar e outras em estreia, novos pilotos com vasta experiência no Campeonato Mundial e três dos pilotos mais bem-sucedidos do mundo representando três fabricantes diferentes .

Entre todos esses poderosos candidatos, também há espaço para a próxima geração, que em 2020 será liderada por um par de adolescentes amplamente vistos como duas das perspectivas mais quentes para o futuro: Manuel González (Kawasaki ParkinGO) e Can Öncü (Turkish Racing Team).

Um é o mais jovem campeão mundial na história da velocidade da FIM; o outro é o mais jovem vencedor de uma corrida na história dos Grandes Prémios. Ambos enfrentarão o seu maior desafio até aqui ainda em 2020.

O facto de a Kawasaki estar disposta a entregar-lhe a ZX-10RR de Jonathan Rea por algumas voltas na MotorLand Aragón em Novembro – antes que a chuva atrapalhasse os planos – é uma prova da consideração que o fabricante japonês tem por González. Nem a Kawasaki nem o espanhol esperam conquistar o título dos médios ainda; mas também não estão a limitar as suas opções. Todos serão avaliados à medida que a temporada avança.

Ao contrário de González, Can Öncü compartilhou a pista com alguns dos principais pilotos do SSP em novembro. O primeiro abalo dificilmente poderia ter sido melhor, já que o garoto de 16 anos terminou o primeiro dia em Jerez, apenas dois segundos antes do melhor tempo de Randy Krummenacher. Livre da pressão exercida sobre ele na Moto3, Öncü pode ter encontrado o ambiente perfeito para desenvolver seus talentos prodigiosos.

Mas eles estão longe de ser os únicos jovens a brilhar no SSP. A Yamaha duplicou os seus esforços na classe ao apresentar os seus dois melhores discípulos do programa bLU cRU a partir de 2019: Andy Verdoia e Galang Hendra Pratama, 20 anos.

Com a nova Taça da Europa Yamaha R3 bLU cRU FIM a juntar-se à família das SBK em 2020, o seu sucesso será certamente uma inspiração para os colegas mais jovens que estão na lista.

Por último, mas não menos importante, chega Lukas Tulovic (Kiefer Racing), que já completou uma temporada completa no Campeonato do Mundo de Moto2, marcando pontos em Assen apenas alguns dias após completar 19 anos. A sua passagem para as Supersport após presença no Campeonato do Mundo de Moto2 e Moto3 com a equipa vencedora Kiefer será definitivamente uma a seguir durante todo o ano.

Com as listas finais de inscritos ainda por anunciar, mais surpresas podem surgir à medida que nos aproximamos da primeira corrida de 2020 – uma temporada que terá o maior número de talentos adolescentes em memória recente.