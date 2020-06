SSP, 2020: Locatelli lidera com um estrondo no regresso das SSP a Misano

O Campeonato do Mundo de Supersport de 2020 deu mais um passo no recomeço após a conclusão dos testes no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, em Itália.

A pista acolheu tanto as SBK como as SSP para o último dia de ação, com Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros.) a fazer as notícias ao garantir o primeiro lugar.

O italiano Locatelli, estreante na classe e atual líder do Campeonato depois da Ronda Australiana, voltou ao seu melhor em Misano. Com o objetivo de compreender um pouco melhor os slicks traseiros, que a classe usa pela primeira vez, antecipando o regresso às corridas dentro de um mês, Locatelli melhorou ao longo do dia e acabou por garantir a volta mais rápida.

Após uma longa pausa, a MV Agusta Reparto Corse também voltou à ação. Randy Krummenacher, o atual campeão mundial de SSP, tinha estado em Misano com a Barni em SBK antes do teste, substituindo Leon Camier que não podia viajar, e acumulando quilómetros em pista.

O piloto suíço fez um grande número de voltas para entender melhor a sua máquina. Os colegas de equipa Raffaele De Rosa e Federico Fuligni também marcaram presença no teste, com De Rosa a chegar em segundo lugar, à frente de Krummenacher. Os três pilotos estavam a testar novas configurações, mas, principalmente, a voltar a habituar-se às suas motas antes do recomeço da temporada.

Embora o teste de Misano tenha levado as manchetes, a Yamaha GMT94 tem vindo a testar extensivamente no Circuito Carole em França, respectivamente, com Jules Cluzel e Corentin Perolari a voltarem ao ritmo. O belga Loris Cresson também regressou ao circuito em Assen e no seu país natal, Spa Francorchamps, enquanto se prepara para o regresso às corridas.

Resultados de SSP após o último dia de testes de Misano

1.) Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros. ) 1:37.644

2.) Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse) 1:38.444

3.) Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) 1:38.813

4.) Federico Fuligni (MV Agusta Reparto Corse) 1:39.325