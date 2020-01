SBK: Ten Kate espera salto no desempenho da nova Yamaha R1

No Campeonato Mundial de Superbike 2020, cinco pilotos competem em Yamaha, mas apenas três recebem a nova R1. O gerente da equipa da Ten Kate, Kervin Bos, explica o que distingue a máquina de Loris Baz das motos de fábrica.

Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu formam a equipa da Yamaha neste ano e, é claro, usam o novo R1 apresentado em Laguna Seca em julho passado.

A equipa júnior do vice-campeão mundial de Supersport Federico Caricasulo e o terceiro do campeonato americano MotoAmerica, Garrett Gerloff, iniciarão a temporada com as máquinas do ano passado por razões de orçamento.

A mudança para o novo modelo ao longo da temporada depende dos resultados, mas sobretudo das circunstâncias financeiras. A equipa cliente Ten Kate enviará Loris Baz para as corridas com a nova moto desde o primeiro evento na Austrália.

“No ano passado, a nossa moto diferia apenas em detalhes das máquinas de fábrica”, disse Kervin Bos, gestor da equipa Ten-Kate. “Usamos travões Nissin, outros discos e rodas. Os motores eram mais ou menos idênticos, na eletrónica, recebemos uma versão cliente e não tínhamos acesso a tudo. Tínhamos muito a aprender no ano passado.”

Como uma empresa de preparação, a Ten Kate está obviamente interessada em implementar as suas próprias ideias.

Bos pode ver muitas coisas positivas sobre a nova R1. “A Yamaha tem um pacote forte, o que podemos melhorar é o motor”, disse o holandês. “Com o novo motor, parece que deram tudo para encontrar mais potência. Esta é uma grande melhoria para o Campeonato Mundial de Superbike. Na temporada passada, a Ducati tinha cerca de dez cavalos de potência a mais do que todos os outros. Basta observar os valores de velocidade máxima. Nada mudou no chassis desde o ano passado, mas os painéis da carenagem são diferentes. É mais larga na parte superior e mais estreita na parte inferior, logo o fluxo de ar é significativamente melhor para proteger o piloto. Isso combina com Loris Baz porque ele é alto.”