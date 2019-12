SBK: Honda anuncia apresentação da equipa HRC

Voltando ao paddock com novos pilotos, uma moto totalmente nova e o mesmo desejo de vencer, a HRC anunciou a data de lançamento da equipa que vai defender o seu ataque ao título de SBK em 2020.

Já tínhamos noticiado que no dia 21 de Fevereiro, as cores e os pilotos estarão em exibição no Honda Welcome Plaza Aoyama, Tóquio, apenas uma semana antes da temporada começar a tomar vida, sabendo-se já que mesmo antes disso, a nova CBR1000RRR será apresentada no Qatar à imprensa mundial em primeira mão. Mais detalhes da apresentação da equipa (aqui, na foto, a deste ano) serão anunciados no ano novo.

O retorno da Honda e da HRC à SBK é uma das perspectivas mais esperadas do Campeonato Mundial de Superbike de 2020, já que a sensação de estreia em 2019 e o eventual vice-campeão Álvaro Bautista lideram a carga pelo sucesso da equipa acompanhado por Leon Haslam.

Além disso, a nova Honda Fireblade sempre será aguardada com expetativa, pois o fabricante japonês fez uma máquina o mais eficiente possível já que procura voltar à frente da grelha do Mundial de Superbike.