SBK, história: Top 10 dos vencedores uma vez

Regressaremos à nossa série sobre os Vice-Campeões da MotoGP, depois de um interregno pelos homens que só venceram 1 vez no Mundial de SBK ao longo da história de 32 anso do Campeonato. O Mundial de Superbike já viu 76 pilotos diferentes ganharem desde o primeiro encontro em Donington Park, em 1988, mas 19 deles foram vencedores únicos. Neste Top 10, é hora de reviver alguns dos melhores à medida que contamos de 10 para 6 na Parte 1 desta crónica.

10.) Alex Vieira, Áustria, Corrida 1, 1988

Quando o Mundial de SBK começou em 1988, já Alécio da Silva Viera era uma lenda na Endurance, pois há um par de anos que vencia nesse campeonato e nesse ano, como piloto oficial da Honda France, venceu as 24 Horas de Le Mans e o Bol d’Or, e terminou em 2º lugar nas 24 Horas de Liége.

No Mundial de SBK, que a Honda France encarava só como uma oportunidade de treinar, depois de já ter feito a pole em Hockenheim a 8 de Maio do ano inaugural de 1988, que acabou em 6º, Vieira ganhou mesmo a primeira manga na Áustria no ano seguinte, a 2 de Julho. Também foi de novo vencedor da Endurance e venceu as 8 Horas de Suzuka, único português a fazê-lo. Aliás, Alex teria ganho também a segunda corrida no Osterreichring se na luta quando liderava a sua carenagem não se tivesse prendido na da Yamaha de Fabrizio Pirovano, atrasando os dois o suficiente para dar a vitória ao Belga Stéphane Mertens.

9.) Pascal Picotte prova um ponto: Mosport Corrida 1, 1991

O boicote da ronda canadiana de 1991 por pilotos regulares deixou uma série de wildcards com uma hipótese de vitória na perigosa pista do Canadá. O piloto mais jovem da grelha, Picotte, de 21 anos, conseguiu uma enorme vantagem de 7,425s para vencer. Regressaria em 1995, mas não conseguiu replicar o seu feitos de antes. Um dos melhores com 10º lugar em Laguna Seca seria o único outro resultado de destaque, antes de conseguir muito sucesso nos campeonatos nacionais.

8.) Torres derruba Rea sob as luzes: Corrida 1 de Losail, 2015

Em mais uma prova cheia de suspense no Qatar, outro novo vencedor foi descoberto: Jordi Torres fez uma performance fenomenal na sua Aprilia para desafiar Jonathan Rea. Tudo iria até à última curva e Jonathan Rea, enquanto tentava dar a volta pelo lado de fora de Torres, não conseguia fazer a corda e Torres saltou para a frente. Tanta promessa, mas ainda incapaz de capitalizar no seu talento desde então, Torres fará questão de brilhar com a nova Honda quando as corridas recomeçarem em 2020.

7.) Pitt finalmente entrega: Misano, Corrida 2, 2006

Alguém tinha que deter Troy Bayliss; com oito vitórias consecutivas, o australiano estava numa missão. Troy Corser, James Toseland, Noriyuki Haga e Alex Barros juntaram-se a ele no top 5 da classificação, mas seria o sexto classificado, Andrew Pitt que impediu o seu compatriota de vencer de novo. Pitt liderou Toseland e Bayliss durante a corrida, mas uma queda para Bayliss e uma saída para Toseland deixou ‘Pitty’ na frente para levar a sua primeira e única vitória nas SBK. Um belo momento digno de muita celebração.

6.) Brilhante Brasileiro, Barros: Imola, Corrida 1, 2006

2006 contou com três novos vencedores de corridas, mas foi a vitória de Alex Barros em Imola que fez mais história do que os outros. Barros, filho de um português, foi o primeiro brasileiro a vencer em SBK, o primeiro latino-americano a vencer e um dos poucos pilotos a vencer em MotoGP e em SBK, fazendo-o em épocas consecutivas. Vindo do oitavo lugar da grelha e inicialmente baixando para o 11º lugar, Barros chegou à frente com uma manobra arrojada sobre James Toseland na Volta 12 antes de chegar à sua única vitória, a última para qualquer piloto sul-americano.

(continua)