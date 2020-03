SBK Austrália: Rookie Scheib impressiona

O estreante Maximilian Scheib impressionou com o seu ritmo na primeira visita a Phillip Island. Além de algumas corridas como wild card em 2018, Maximilian Scheib (Orelac Racing VerdNatura) foi a caminho da ronda Australiana como um estreante completo. Foi também a sua primeira vez a andar no circuito de Phillip Island. As suas anteriores entradas no Mundial de Superbike tinham sido em 2018 com um melhor resultado do 13º lugar na Corrida 1 da Ronda Argentina.

Agora ingressado a tempo inteiro no Mundial, na Corrida 1, o piloto de 24 anos terminou no 15.º lugar, depois de se qualificar em 11.º lugar, e terminou em décimo lugar na Corrida Superpole e um excelente sétimo na Corrida 2, depois de ter sido competitivo na batalha principal, mostrando o seu potencial na ronda inaugural da temporada.

Terminar em 15º lugar na Corrida 1 também não conta toda a história, pois estava a correr no top 10 nas primeiras etapas da corrida antes de perder lugares. Isto é algo que ele atribuiu a pressionar cedo demais, mostrando que Scheib é capaz de entender rapidamente onde melhorar.

Falando depois do seu impressionante fim de semana em Phillip Island, Scheib disse: “Na primeira corrida, fui muito rápido nas primeiras voltas e depois perdi totalmente o pneu, e sai de pista numa curva. Por isso, não consegui terminar uma boa corrida, mas a Superpole Race foi muito melhor por estar num grupo com o Rinaldi e o Haslam e demos um passo em frente com certeza. Estando no grupo principal, pude ver como gerem bem os pneus, essa é a chave para andar rápido.”

“Como as últimas voltas são tão difíceis de andar na moto, tivemos de dar um passo na eletrónica para nos prepararmos para essa parte da corrida. Agora vamos tentar trabalhar mais para a corrida e tentar ser mais competitivos no Qatar e quando chegarmos à Europa, tentar mostrar todo o meu potencial. Acho que aqui esteve tudo bem, mas eu ainda tenho um pouco mais para dar.”

As performances de Scheib levantaram sobrancelhas no paddock enquanto o rookie deslumbrava sob o sol australiano, mostrando-se capaz de competir com o grupo líder na segunda corrida. Com Scheib a acreditar que tem mais para dar, as suas prestações à medida que a temporada avança são definitivamente algo para ficar debaixo de olho.