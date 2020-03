SBK Austrália: Rea recupera na corrida Superpole

Com a grelha ajustada pelas ausências de Laverty e Gerloff e recuo de 2 filas de Cortese por uma penalização imposta pelo incidente com Gerloff no Warm Up, a primeira corrida de sprint de 2020 viu Rea conseguir o habitual arranque para a frente, com Razgatlioglu segundo e Haslam a sair largo da primeira curva.

Sykes estava em terceiro na BMW, v d Mark 4º e Baz 5º nas Yamaha, e Razgatlioglu começa a atacar Rea nas travagens, enquanto Bautista cai na curva 6 e fica de fora.

Redding carrega para chegar a terceiro, com v d Mark a ser empurrado para cair para 6º e Baz a passar Sykes para 4º, dando ensejo a v d Mark de recuperar para 5º.

É um grupo de 7 a lutar pelo pódio, mas agora Redding na Ducati pressiona Toprak Razgatlioglu e passa, colidindo com Rea que permanece à frente.

Com isto, Baz está colado a Razgatlioglu, mas Lowes vem passá-lo logo a seguir e Redding está a estudar Rea para a ultrapassagem.

Com Haslam 12º e Davies 13º, a luta pela frente continua com Sykes a atacar de novo e Redding é pressionado por Razgatlioglu para segundo e Lowes junta-se ao grupo, mas Rea ainda lidera e Baz volta à carga. Redding passa nas retas e Razgatlioglu recupera nas curvas, passando mesmo Rea a seguir, mas a 2 curvas do fim Rea recupera, deixando o Turco segundo e Redding terceiro.