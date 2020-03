SBK Austrália: Rea leiloa capacete especial

Chegados à Austrália para a ronda inaugural do Campeonato Mundial de Superbikes de 2020, muitos pilotos participaram num leilão de equipamentos personalizados no paddock, para angariar fundos para as vítimas dos graves incêndios no país.

Jonathan Rea, (Kawasaki Racing) cuja esposa Tatia é Australiana, fez ainda melhor. O pentacampeão mantém a Austrália perto do seu coração e, à luz das graves consequências dos incêndios, Rea fez pintar e leiloar um capacete Arai único, que usou na prova, com todo o dinheiro angariado destinado a caridade.

O capacete reflete a fauna Australiana, muito afetada pelos incêndios, num esquema livre a lembrar também as pinturas aborígenes. Na segunda manga, Rea já tinha revertido para as suas cores habituais de vermelho sobre verde e branco.

Antes da Ronda Australiana, Jonathan Rea revelou o novo capacete em apoio às vítimas dos devastadores incêndios australianos. Rea, que classifica a Austrália como uma segunda casa devido à referida ligação familiar, leiloou o capacete após a prova, com todos os lucros a irem para o BlazeAid, uma instituição de caridade que tem lutado contra incêndios florestais na Austrália ao longo de três décadas.