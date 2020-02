SBK Austrália: Rea comenta a sua queda

Pela primeira vez desde que está no Mundial de SBK, Jonathan Rea não pontuou na corrida de abertura, depois de duas idas à gravilha, a segunda pondo-o fora da primeira manga e com zero pontos. O Irlandês disse a propósito:

“Tive uma boa partida, entrei por dentro do Sykes e fiquei à frente, mas depois ele regressou à entrada de Lucky Heights e só sei que levei um toque por detrás, e acabei por ir para a gravilha…”

“Tive sorte de me aguentar, tive de usar todas as minhas habilidades do Motocross para regressar à pista, depois estava isolado em último e entrei em modo de conservação de pneus, mas continuava super-rápido, a alcançar os da frente…”

“Consegui algumas ultrapassagens, mas quando ia ultrapassar o Rinaldi, alarguei muito, e entrei na zona de solavancos, quando dei por ela estava a derrapar de frente e traseira e caí…”

“Fiquei frustrado, porque até essa altura, estava a fazer bom progresso e, nessa situação, não reagi da melhor forma nas ultrapassagens… foi decerto uma lição, aprendi umas coisas sobre mim próprio…”

“A ver se amanhã as coisas são diferentes, vou tentar fazer de novo um bom arranque e espero que o resultado da corrida Superpole me coloque numa boa posição para a Corrida 2.”