SBK Austrália: Lowes estreia-se na Kawasaki

Motivado pela vitória na corrida de sprint e colocado na pole pelo resultado, Rea só podia tentar para outro dos seus arranques vencedores, e foi exatamente isso que fez, mas logo de seguida v d Mark passou-o, dando o mote para uma corrida de trocas constantes de posições entre os primeiros 7 ou 8 pilotos.

Logo no começo, mais atrás, Haslam e Davies colidiam, perdendo muito tempo e Caricasulo viria a cair mais uma vez.

Além de Rea e v d Mark, Razgatlioglu, Lowes, e Baz disputavam a dianteira, e Scott Redding não tardou a vir juntar-se a eles logo a seguir, passando Sykes.

Incrivelmente, a seguir, é Baz quem está muito rápido, e enquanto Razgatlioglu recua no pelotão, o Francês vem para a frente, sendo um dos pilotos que passam pelo comando ao longo da prova, que incluiriam Razgatlioglu, v d Mark, Rea e, finalmente, Lowes. À 12ª volta, vd Mark lidera e Rea chega a andar em 3º, com pequenas colisões, mudanças súbitas de trajetória e derrapagens todas a ter o seu papel, na evolução da prova, e com Bautista a conseguir tirar mais partido da Honda Fireblade para se vir juntar à traseira do grupo, incrivelmente seguido pelo rookie Chileno Scheib, que seria o melhor independente em 7º no final.

As últimas voltas foram frenéticas, as Yamaha com os pneus no fim ficaram de fora da luta e quando Razgatlioglu tem um grande momento por avaria que levaria ao abandono e empurra Baz para a gravilha, a luta vai resumir-se às 2 Kawasaki.

Por essa altura Redding, tendo já relegado v d Mark para 4º, aproxima-se, com Davies a recuperar até 5º também.

A parte mais incrível estava para vir, no entanto, a 2 voltas do final, quando Lowes ganha ritmo para passar Rea e liderar, o Irlandês ainda tenta na última volta superar o seu colega de equipa, mas Lowes acabaria por ganhar quase em photo-finish com Rea, (37 milésimas de segundo) com Redding completando o pódio.