SBK, Aragón 1: Chaz Davies confirma domínio Ducati

Chaz Davies da Ducati Aruba colocou-se à frente do primeiro Treino Livre das SBK, confirmando o seu favoritismo na pista de Teruel com o seu tempo de 1:50.543, deixando Michael Ruben Rinaldi, também Ducati, a algumas milésimas.

Perante este investida das motos de Bolonha, o titular Jon Rea ficou em terceiro, seguido de Bautista na Honda da HRC, Sykes na BMW e Baz como primeira Yamaha, mais uma vez mostrando uma boa seleção das marcas em contenção deste campeonato.

Lowes ficou apenas em 8º na Kawasaki que começou por liderar o campeonato, seguido de Haslam da segunda Honda e Gerloff.

Scott Redding na segunda Ducati, apesar do seu conhecimento íntimo do traçado após os seus anos em Moto2 e MotoGP, ficou apenas no 11º lugar e ainda pior em 13º ficou Toprak Razgatlioglu em habituação às reacções da sua Yamaha no traçado de Motorland…