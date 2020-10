SBK, 2021: Ana Carrasco, uma força da natureza

“É assim que estão as minhas costas agora. Em breve revelarei o meu futuro”, escreveu Ana Carrasco nas redes sociais, um mês depois da operação após a queda da ex-campeã do mundo de Supersport 300 no Circuito do Estoril.

Recordamos que a temporada 2020 terminou mais cedo para a piloto espanhola, quando no dia 10 de setembro sofreu uma forte queda quando estava em treinos com a Kawasaki no circuito do Estoril. Essa queda custou-lhe uma fratura nas vértebras D4 e D6, foi assistidas de pronto no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, seguindo-se uma operação na Clínica Dexeus, em Barcelona, onde optou por uma cirurgia para reduzir a lesão. São dessa mesma operação, as fotos que postou nas redes sociais.

Um mês depois da operação, como vai a recuperação?

Tudo correu bem e hoje, pouco mais de um mês após a cirurgia, Ana já iniciou a reabilitação entre fisioterapia, piscina e exercícios aeróbicos. Depois de compartilhar uma foto da cicatriz nas costas, a piloto da equipa Provec Kawasaki compartilhou um raio-X de suas costas nas redes sociais, onde se vêm claramente os parafusos e as placas de titânio que lhe foram aplicadas na Clínica Dexeus.

“Estive hesitante se iria ou não postar essas fotos das minhas costas após a operação. Compartilho-as acima de tudo para agradecer o trabalho da Dra. Graça e da sua equipa. Graças ao seu grande trabalho já posso fazer exercícios e em alguns meses estarei em forma”.

Numa nota com alguma dose de humor Ana Carrasco conclui assim o seu post: “A ideia é remover esses pedaços de titânio mais rápido possível, nem que seja para que deixem de soar os alarmes de segurança no aeroporto!” A campeã do mundo de Supersport 300 de 2018 está ansiosa para voltar às pistas e pilotar a sua Kawasaki, e acrescenta: “Amanhã vou revelar meu calendário para 2021. Fique atento!” A piloto espanhola é uma verdadeira força da natureza.