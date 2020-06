SBK, 2020: Van der Mark deixa a Yamaha

A Yamaha e Michael van der Mark vão separar-se no final da temporada de 2020 do Mundial de Superbike, com o piloto holandês de 27 anos a optar por um novo desafio em 2021.

A saída de Van der Mark encerra uma parceria de quatro anos que até agora trouxe três vitórias em SBK e duas vitórias na prestigiada corrida das 8 horas de Suzuka.

Van der Mark juntou-se à Yamaha Pata nas SBK em 2017, vindo da Ten Kate e da Honda, e por duas vezes terminou no pódio durante a sua temporada de estreia. No ano seguinte, o piloto holandês garantiu a sua primeira vitória em SBK e a primeira da Yamaha desde que regressou ao campeonato em 2016, com a vitória na Corrida 1 em Donington Park.

Van der Mark dobrou com uma vitória na Corrida 2 do dia seguinte e, com oito pódios adicionais ao longo da temporada, terminou o ano em terceiro lugar na classificação do campeonato.

O antigo campeão do mundo de Supersport somou a sua vitória em 2019 com a vitória na Corrida 2 em Jerez, mas foi afastado por lesão na ronda seguinte em Misano, na sequência de uma queda nos treinos livres. Apesar de ter perdido Misano e de ter sofrido uma lesão nas duas rondas seguintes, Van der Mark somou oito pódios em 2019 para terminar a temporada na quarta posição na classificação do campeonato.

O piloto da Yamaha Pata, que ain da é o único Holandês a vencer uma corrida de SBK, foi candidato à vitória nas três corridas da ronda inaugural da temporada de 2020, na Austrália, mas não conseguiu chegar ao pódio. Desde a ronda de Phillip Island, as corridas foram suspensas devido à pandemia do Coronavírus, mas Van der Mark voltará à ação no próximo mês, com a temporada de SBK a ser retomada com corridas consecutivas em Jerez e Portimão.

Tanto a Yamaha como Van der Mark dirigem-se para a temporada reagendada para 2020, determinados a terminar a sua colaboração de quatro anos de sucesso numa nota alta, lutando por vitórias em corridas e, em última análise, desafiando para o título de campeão do mundo.

Ainda não se sabe para onde irá v d Mark, ou se tem sequer uma oferta de outra equipa, que decerto não faltarão, em vista da sua combinação de juventude e regularidade… outro ponto interessante é quem o substituirá na formação gerida por Paul Denning.