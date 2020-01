SBK 2020: Sykes animado com testes da BMW

Após um teste bem-sucedido em Portimão, Tom Sykes, da equipa BMW Motorrad, está ansioso pelo início da temporada 2020 do Campeonato Mundial de Superbike 2020.

O sétimo de Sykes nas tabelas de tempos, um lugar acima do companheiro de equipa Eugene Laverty, mostrou que ele tem um bom ritmo, mesmo que o campeão de SBK de 2013 ainda insista que não é uma indicação ou reflexo verdadeiro do trabalho que estiveram a realizar.

Trabalhando principalmente em várias configurações diferentes de chassis, o nativo de Huddersfield, de 34 anos, também analisou estratégias para a eletrónica e configurações de travagem durante os dois dias secos de ação em Portimão.

Puxando ao máximo para definir os parâmetros para corrida, Sykes concluiu que a direção na qual a equipa esteve a trabalhar é um enorme positivo antes da nova temporada.

Falando após o teste, Sykes disse: “Estou muito feliz por ter acabado este período, tivemos uma grande lista de coisas para fazer e é um crédito para toda a equipa, os rapazes até trabalharam horas extras! Tentámos várias configurações de chassis, estratégias eletrónicas e configurações de travagem, e assim por diante! Obviamente, é um pouco frustrante, pois tivemos que manter o nosso próprio plano de jogo e não nos concentrar no que estava acontecendo na pista.”

“Conseguimos encontrar um pouco a direção a seguir e entender os parâmetros da moto. Assim que começávamos a ganhar velocidade, a equipa mandava-me sair da pista e passávamos para outra configuração de chassis. Foi um daqueles momentos preciosos em que conseguimos fazer muitas mudanças, algo que não podemos fazer num fim-de-semana de corrida. Ainda temos algo a trabalhar em Phillip Island.”

A primeira temporada de Sykes na BMW trouxe muitas melhorias, apesar dos problemas técnicos iniciais. A primeira fila da frente veio em MotorLand Aragón, enquanto o seu primeiro pódio chegou no molhado de Misano. Ele também conquistou a pole position em casa em Donington Park, no Reino Unido, antes de subir ao pódio na Corrida 1 e em mais duas disputas antes do final da temporada.

O já 34 vezes vencedor em SBK também elogiou o progresso feito pela equipa BMW Motorrad, dizendo: “Estamos caminhando numa direção muito forte e, como já disse, a imagem no monitor não conta a história completa em todos os aspetos. Há muitas coisas a acontecer em pista e sinto que o nosso desempenho é discreto, mas forte”.

“Todo o projeto avançou, toda a equipa fez um ótimo trabalho e o desenvolvimento foi inacreditável. Estou ansioso pela temporada e as coisas só continuarão numa direção, em frente, algo que só me dá mais motivação. ”