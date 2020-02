SBK 2020: Redding quer bater Rea

Falando ao Motorcycle News Britânico na edição da semana passada, a estrela Scott Redding da Ducati Aruba prometeu derrotar Johnny Rea em antecipação do Campeonato Mundial de Superbike de 2020 que tem início no Circuito de Grande Prémio de Phillip Island, na Austrália, no final deste mês.

O ex-finalista do pódio de MotoGP é um rookie nas SBK em 2020, mas tem o objetivo de conquistar o título na sua primeira temporada, como de facto fez o ano passado na BSB, e de facto já liderou os testes pré-época em Jerez e Portimão.

Ele também afirmou na entrevista que a Ducati espera que ele ganhe e que gosta de ter essa responsabilidade nos seus ombros, mesmo como um rookie.

Se Redding atingir sucesso nas SBK na sua primeira temporada, ele vai tornar-se o primeiro campeão do mundo da Ducati desde Carlos Checa em 2011, o Espanhol também um ex-piloto de MotoGP antes de passar ao Campeonato de motos de produção.